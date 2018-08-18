"Грозы, град, шквалы". Стало известно, в каких областях Украины ожидается "погодный удар"

В ряде регионов нашей страны 18 августа ожидаются грозы, град и шквалы, предупредили в Укргидрометцентре / @ukrgmc.official

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 18 августа, днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях нашей страны местами будут грозы.

В некоторых местах при грозах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"18-20 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

В ряде регионов нашей страны 18 августа ожидаются грозы, град и шквалы, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.