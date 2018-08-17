В Укргидрометцентре спрогнозировали в Киеве дождливые выходные

В Киеве 18-19 августа будут дожди с грозами, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье, 18-19 августа, днем температура воздуха достигнет отметки в +28 градусов (17 числа ожидалось до +27).

В столице на выходных днем и ночью будут слабые дожди с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура воздуха составит +26… +28, а ночью — +17… +19 градусов.

В Киеве 18-19 августа будут дожди с грозами, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.