Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода

В ряде областей Украины 17 августа будут грозы, спрогнозировали в Укргидрометцентре / poltava.depo.ua

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 17 августа, в ряде областей нашей страны будет непогода.

В западных, северных и большинстве центральных регионов местами ожидаются грозы, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"17 августа в Украине, кроме большинства районов западных и Винницкой областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

В ряде областей Украины 17 августа будут грозы, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.