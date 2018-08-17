Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода

В пятницу только в Винницкой и в большинстве районов западных регионов не будет чрезвычайного уровня пожарной опасности, отметили в Укргидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 17 августа, в ряде областей нашей страны будет непогода.
В западных, северных и большинстве центральных регионов местами ожидаются грозы, говорится на сайте Укргидрометцентра.
"17 августа в Украине, кроме большинства районов западных и Винницкой областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.