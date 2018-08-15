«Кусает злая жара и светит палящее солнце»: какой будет погода в Украине до конца недели

Погода в Украине до Яблочного спаса-2018. / 1zoom.ru

Погода в Украине 16 августа будет жаркой, за исключением северо-западных регионов.

Прогноз погоды Укргидрометцентра обещает жару до +35 градусов жителям юга и востока Украины. Без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +14-18 градусов на востоке и до +19-21 градуса на юге.

На западе и севере возможны дожди с грозами. Здесь будет попрохладнее: максимум до 28 градусов днем и около +15-18 градусов ночью.

В центральных областях Украины жарко – до +32 градусов днем и +19 градусов ночью – и без осадков.

Погода в Киеве 16 августа будет довольно жаркой. Днем температура поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +18-20 градусов. При этом возможны дожди с грозами.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 16 августа. / Скриншот с meteo.gov.ua

При этом прогноз погоды Укргидрометцентра обещает, что к концу недели жара пойдет на спад.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко обещает, что в четверг Украина останется одной из самых горячих в Европе.

Температура воздуха в течение дня в среднем будет на уровне +25-29 градусов.

«Дожди с грозами, локальные и неоднородные, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории – сухо», – заверила Диденко.

Читайте такжеКогда и как праздновать Яблочный спас-2018Температура воздуха в Киеве 16 августа, по ее прогнозу, упадет до +28-29 градусов благодаря деятельности холодного атмосферного фронта. «Есть вероятность локального дождя с грозой», – добавила синоптик.

«В дальнейшем, до Спаса, ситуация будет такой: по западу и северу будут ходить периодические местные дожди с грозами, + 25-29 градусов, можно жить. А на юге, на востоке и в большинстве центральных областей (разве что в Винницкой области будет немного легче) будет кусаться злая жара и светить палящее солнце», – предупредила Диденко.

Ранее народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале осени. В конце последнего месяца лета ожидаются осадки, отметил эксперт.

По другим данным, средняя температура воздуха в сентябре в Украине будет колебаться от +20-25 градусов на западе до +28-30 градусов на юге и юго-востоке. В центральных областях днем температура будет держаться на отметках +26-28 градусов.