Ждем +30 градусов: какую погоду синоптики обещают украинцам в сентябре-2018

Какой будет погода в сентябре-2018 в Украине. / Facebook.com

Украинцы смело могут планировать отпуска на начало осени, ведь прогноз погоды на сентябрь в Украине весьма оптимистичный.

Так, погода в сентябре-2018 должна быть теплой и не слишком дождливой, пишет replyua.net.

В начале месяца антициклон принесет на запад и север Украины небольшие дожди. А вот на остальных территориях будет тепло и сухо.

Читайте также«Отели будут более снисходительными»: чего ждать украинским туристам от падения турецкой лирыСредняя температура воздуха в сентябре в Украине будет колебаться от +20-25 градусов на западе до +28-30 градусов на юге и юго-востоке. В центральных областях днем температура будет держаться на отметках +26-28 градусов.

При этом перепады между дневной и ночной температурой воздуха будут мягкими.

Во второй половине сентября столбики термометров днем покажут в среднем +23 градуса, а ночью – +12-17 градусов. На юге страны будет теплее всего: в Одессе и Бердянске, в частности, обещают до +25 градусов днем почти до конца сентября.

Ранее народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале осени. В конце последнего месяца лета ожидаются осадки, отметил эксперт.