Народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале осени

В Украине в начале осени будут дожди, спрогнозировал народный синоптик / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине начало осени будет дождливым.

В нашей стране с 1 по 13 число — сплошные дожди, рассказал эксперт “Обозревателю”.

"15-16 августа ожидается дождь на западной и центральной части Украины, затем 20-21 августа", — отметил собеседник.

По его словам, эти дожди должны снизить температуру воздуха. "Дневная температура будет 23-25 градусов, но не больше. До самого конца месяца, до 30 августа, такая погода будет удерживаться — 24-27 градусов. Выше 30 она не должна подняться”, — добавил эксперт. Напомним, в начале августа начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко говорила, что в нашем государстве летняя погода закончится через полтора месяца и может установить рекорд продолжительности.