"Пока жив Путин": журналист пояснил, сможет ли Зеленский достичь мира

19 августа 2019, 21:47

Эксперт полагает, что никто в мире не способен заставить главу Кремля пойти на компромисс.

Путин Зеленский
Журналист считает, что мир в Украине зависит не от Зеленского, а от Путина / Крым.Реалии

Украинский журналист Дмитрий Гордон скептически относится к вероятности договориться и достичь в ближайшем будущем мира между Украиной и Россией.

"Когда-то я задал Леониду Даниловичу Кучме вопрос: "Леонид Данилович, от чего зависит мир на Донбассе?". Он ответил: "От Владимира Владимировича Путина и от Господа Бога". Кто бы ни был президентом Украины, мира невозможно достичь, потому что Путин не хочет этого мира. И он будет делать все, чтобы этого мира не было. И помешать ему сегодня в мире не может никто", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Гордона, война не может закончиться в ближайшее время, поскольку существует грань компромисса, на который способна пойти Украина. Не может произойти, чтобы какой бы то ни было президент признал Крым российским или амнистировал боевиков Донбасса.

Читайте такжеНужна "стена": эксперт рассказал о судьбе оккупированного Донбасса"Россия спит и видит, чтобы отдать Украине Донбасс. Она охотно скажет: "Забирайте! Чего вы, это же ваша территория. Только проведите федерализацию, проведите выборы и объявите амнистию для боевиков. А так, все нормально. А по поводу Крыма – даже не начинайте разговор. Да, и еще – Запад пускай с нас снимет санкции". Такова позиция России, и она не будет меняться, пока жив Путин, и пока с Россией ничего плохого не происходит", - отметил журналист.

Эксперт не сомневается, что предпосылок для окончания войны нет и в ближайшем будущем они не возникнут.

Напомним, Гордон, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде дал прогноз по поводу того, удастся ли украинцам и россиянам восстановить добрососедские отношения - после аннексии Крыма и войны на Донбассе.

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