Гордон дал прогноз, сумеют ли Россия и Украина примириться после Донбасса с Крымом

"Дружба Украины и России" / Крым. Реалии

Известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде дал прогноз по поводу того, удастся ли украинцам и россиянам восстановить добрососедские отношения - после аннексии Крыма и войны на Донбассе.

"Посмотрите на пример России и Германии – между ними сейчас сложились очень хорошие отношения, и между русскими и немцами нет проблем. Более того, нет проблем у евреев и немцев, хотя еще совсем недавно немцы сжигали евреев в газовых камерах и убивали в гетто. А сейчас многие евреи уезжают жить в Германию и получают немецкое гражданство. Разве это можно было представить 30-40 лет назад?", − заявил он.

Читайте такжеДмитрий Гордон дал рецепт, как вернуть ДонбассВ общем и целом, Дмитрий Гордон полагает, что восстановления отношений между Россией и Украиной прежнего формата вполне возможно.

"Поэтому я думаю, что, если Россия извинится перед Украиной, уйдет с украинской территории, возместит ущерб, нанесенный экономике нашей страны, тогда будет дружба. Какие проблемы", − подвел итог он.

Напомним, ранее Гордон дал прогноз по поводу периода распада России, а также объяснил, когда Киеву удастся вернуть Крым из лап России.

