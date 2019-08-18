"Зеленский - не всемогущ": журналист объяснил, когда Украина вернет Крым

Журналист объяснил, когда Украина вернет Крым / tsn.ua

Для нормализации взаимоотношений между Украиной и Россией аннексированный РФ Крым должен вернуться под украинскую юрисдикцию, заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Для того чтобы сделать отношения Украины и России нормальными, с украинской точки зрения, нужно получить назад Крым. Вся проблема в том, что ни один украинский президент никогда не признает Крым российским, а Россия никогда не пойдет на уступки без признания Украиной Крыма российским", - заявил он во время чата в Главреде.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время вопрос возвращения Крыма Украине является чрезвычайно сложным.

"Владимир Зеленский не является человеком семи пядей во лбу, таких нет вообще. Он – не всемогущ. Он не может просто забрать Крым. Это пока что невозможно. А пока не возвращены под юрисдикцию Украины Крым и Донбасс, российско-украинские отношения не смогут стать хорошими. Просто априори. Пока что Россия не собирается отдавать нам наши территории. И Владимир Зеленский не может их забрать, потому что сегодня этого не может сделать никто. Не потому что Зеленский – слабый, а потому что это никому не под силу. Поэтому и говорить об улучшении украинско-российских отношений не приходится", - добавил Гордон.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон спрогнозировал распад России.