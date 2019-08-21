Сто заданий, три часа: в Украине проведут ВНО для учителей

Украинских учителей проверят / The Telegraph

В Украине впервые в истории проведут независимое тестирование профессиональных способностей учителей (своего рода ВНО).

По информации, участники оценивания, которое названо экспериментальным, получат для выполнения 100 заданий 180 минут (три часа).

В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что тестирование пройдет 31 октября, в нем примут участие до 900 педагогов.

Стало известно, что в тесте будут вопросы по предмету, который преподает учитель, по методике его преподавания, а также по возрастной психологии детей.

К слову, учителям, которые успешно сдадут тест, обещана ежемесячная доплата в размере 20% должностного оклада — деньги будут платить в течение трех лет действия сертификата. Кроме того, благодаря успешной сдаче учителям смогут предоставлять следующую категорию.

Читайте также"$4000 не потянем, но!": у Зеленского назвали зарплату учителямНапомним, ранее в Сети активно обсуждали методические рекомендации, которые выдали украинским учителям на новый учебный год. Интересно, что некоторые их них абсолютно не соответствуют предметам.