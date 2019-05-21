В Украине началось ВНО-2019: график проведения, что нельзя с собой брать и когда будут результаты

В Украине началось ВНО / УНИАН

21 мая, во вторник, в Украине началось внешнее независимое оценивание (ВНО). Украинские школьники первым сдадут тест по математике.

"Для участия во внешнем независимом оценивании по математике зарегистрировались 160 782 человека", - сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Главред попытался разобраться, кто сдает ВНО в 2019 году, когда будет проходить тестирование, что нельзя делать на ВНО, и когда будут результаты ВНО.

Когда начнется ВНО

Само тестирование начнется в 11:00, в пункты тестирования абитуриенты обязаны явиться с 10:15 до 10:50.

Кто сдает ЗНО в 2019 году

выпускники 11 классов сдают ВНО по трем предметам;

студенты высших учебных заведений (колледжей, техникумов), получающие в этом году аттестат о полном общем среднем образовании сдают ДПА в форме ВНО по двум предметам;

студенты проф. училищ, которые получают полное среднее образование, сдают два предмета.

Что с собой брать на ВНО

Оригиналы сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать со своей персональной информационной страницы на сайте ВНО;

две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

прозрачную бутылку с питьевой водой.

Что нельзя брать на ВНО

Нельзя иметь при себе средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы. Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т.п.

Сколько длится ВНО

Для выполнения сертификационной работы по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте - 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 62.

Что нельзя делать на ВНО

Подавать упавшую ручку другому участнику. Такое действие могут расценить как попытку передать или взять "шпору".

Задавать вопросы. Нельзя шептаться с другими участниками ВНО, и отпрашиваться в туалет.

Класть черновик на бланк. Компьютер может не засчитать работу, что равносильно провалу. Если писать черновик, положив его сверху на бланк так, что бумага будет продавлена, работу могут не засчитать.

Cобирать и разбирать ручку. Как бы вы ни нервничали, не стоит "раскладывать на запчасти" ручку. Этот трюк экзаменаторы изучили: если увидят особый интерес участника ВНО к ручкам, заберут их и досконально изучат.

Брать с собой запчасти мобильного телефона.Любая запчасть мобильника или другой аппаратуры – это прямой путь за пределы аудитории. Если раньше абитуриент мог доказать, что наказывать его не за что - техники в карманах действительно нет, то по новым правилам запрещено иметь при себе и ее "частичку".

График проведения ВНО

21 мая - математика;

23 мая - украинский язык и литература;

27 мая - испанский, немецкий, французский языки.

28 мая - английский язык;

30 мая - физика;

4 июня - история Украины;

6 июня - биология;

2 июня - география;

13 июня - химия.

Когда будут результаты ВНО

Результаты ВНО по всем предметам появятся на личных страницах участников тестирования до 25 июня. Так, оценки по математике, украинскому языку и литературе, физике будут оглашены до 14 июня, по иностранным языкам и биологии - до 20, а истории Украины, географии и химии - до 25 июня.

Отметим, что результаты ВНО выпускникам 11-х классов пойдут в аттестат вместо итогового экзамена. Поэтому обязательно надо будет сдавать украинский язык и литературу.

ВНО для жителей оккупированных территорий

Участники боевых действий, жители оккупированных территорий смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, если не смогут попасть на основную. Регистрация на нее будет продолжаться с 3 по 20 мая, график проведения появится до 30 апреля, а результаты дополнительной сессии участники получат до 18 июля.

Можно ли поступить в ВУЗ без ВНО?

В настоящее время украинским абитуриентам, желающим поступить в высшее учебное заведение без ВНО невозможно. ВНО - отныне единственный критерий поступления в высшие учебные заведения.

Напомним, регистрация на участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) в Украине началась 5 февраля 2019 года и длилась до 18 марта.