"Учителя физики подменил трудовик": украинцы троллят методички для школьных педагогов

Рекомендации в методичке абсолютно не соответствуют предметам/ Фото: скрин видео Facebook/Виктория Гедзь

В Сети активно обсуждают методические рекомендации, которые выдали украинским учителям на новый учебный год. Интересно, что некоторые их них абсолютно не соответствуют предметам.

Владимир Завгородний в Facebook опубликовал несколько выдержек из методички по физике.

На уроке, темой которого являются основные положения атомно-молекулярного учения, школьникам предлагают рассказать о правах и свободах человека. А на уроке, посвященном диффузии, учителям рекомендуют научить школьников принимать решения и быть готовым взять на себя ответственность.

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На уроке, темой которого являются тепловые двигатели, ученики имеют шанс услышать, что такое демократия.

Facebook vladimir.zavgorodny.75

Явление инерции и дискриминация в обществе, видимо, где-то совсем близко:

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Кстати, странные рекомендации нашли и в методичке для учителей литературы. Например, на уроке, посвященном мифам Древней Греции, предлагают изучить, как определить разные формы правления, понять, что такое дискриминация и научиться анализировать правила и законы.

Facebook vladimir.zavgorodny.75

Такого урока о "Герое нашего времени" Михаила Лермонтова, наверное, еще не слышал никто: школьников предлагают научить объединять свои желания с базовыми потребностями и правами людей.

Facebook vladimir.zavgorodny.75

Пользователи соцсети активно подключились к обсуждению методичек:

"Варианта два. Или таблицу делал очень невнимательный аспирант, или заболевшего учителя физики опять трудовик заменяет"

"Может они окошечки перепутали и не в тот предмет вписали. Люди сейчас неграмотные, могли и перепутать"

"Они там совсем больные..."

"А разве диффузию не на основах полового воспитания проходят?"

Напомним, в киевском гипермаркете заметили в продаже школьные дневники с картой Украины, на которой, однако, недоставало аннексированного Россией полуострова Крым. Позже менеджмент сети гипермаркетов Metro заявил о "провокации" - мол, дневники занесло в магазин "третье лицо".