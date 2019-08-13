"Учителя физики подменил трудовик": украинцы троллят методички для школьных педагогов

На уроке, темой которого являются тепловые двигатели, ученики имеют шанс услышать, что такое демократия.
В Сети активно обсуждают методические рекомендации, которые выдали украинским учителям на новый учебный год. Интересно, что некоторые их них абсолютно не соответствуют предметам.
Владимир Завгородний в Facebook опубликовал несколько выдержек из методички по физике.
На уроке, темой которого являются основные положения атомно-молекулярного учения, школьникам предлагают рассказать о правах и свободах человека. А на уроке, посвященном диффузии, учителям рекомендуют научить школьников принимать решения и быть готовым взять на себя ответственность.
На уроке, темой которого являются тепловые двигатели, ученики имеют шанс услышать, что такое демократия.
Явление инерции и дискриминация в обществе, видимо, где-то совсем близко:
Кстати, странные рекомендации нашли и в методичке для учителей литературы. Например, на уроке, посвященном мифам Древней Греции, предлагают изучить, как определить разные формы правления, понять, что такое дискриминация и научиться анализировать правила и законы.
Такого урока о "Герое нашего времени" Михаила Лермонтова, наверное, еще не слышал никто: школьников предлагают научить объединять свои желания с базовыми потребностями и правами людей.
Пользователи соцсети активно подключились к обсуждению методичек:
"Варианта два. Или таблицу делал очень невнимательный аспирант, или заболевшего учителя физики опять трудовик заменяет"
"Может они окошечки перепутали и не в тот предмет вписали. Люди сейчас неграмотные, могли и перепутать"
"Они там совсем больные..."
"А разве диффузию не на основах полового воспитания проходят?"
Напомним, в киевском гипермаркете заметили в продаже школьные дневники с картой Украины, на которой, однако, недоставало аннексированного Россией полуострова Крым. Позже менеджмент сети гипермаркетов Metro заявил о "провокации" - мол, дневники занесло в магазин "третье лицо".