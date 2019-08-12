В Metro назвали провокацией продажу дневников с картой без Крыма

Кто-то подкинул дневник с дефектом в гипермаркет / Фото: Kyiv LIVE

Менеджмент сети гипермаркетов Metro заявили, что спровоцировавший скандал школьный дневник с картой Украины без Крыма, который 11 августа купили в магазине, был занесен в здание "третьим лицом".

"Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании "МетроКеш энд Керри Украина", установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ Metro извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого клиент приобрел данный дневник", - сказано в сообщении пресс-службы Метро Кеш энд Керри Украина.

В гипермаркете утверждают, что партия дневников с бракованной картой действительно была поставлена в магазин, однако ее изъяли из продажи еще 15 июля 2019 года. О дефекте тогда сообщил один из покупателей, и вся партия была убрана с полок в торговом зале.

"Согласно официальной информации компании "Папирус", которая является производителем и поставщиком данного товара, с момента обнаружения этих дневников, а именно около месяца назад, производство их прекращено и поставок ни в один ТЦ Metro не происходило", - добавили в сети.

Напомним, ранее в школе на избирательном участке на выборах президента Украины 2019 вывесили карту Украины без Крыма. До этого аналогичную карту вывесили в аэропорту Борисполь.