Скоро в школу: 96% учителей остро нуждаются в поддержке психолога - МОН

Украинским учителям нужна поддержка психолога / Фото: УНИАН

Украинские учителя остро нуждаются в психологической и юридической поддержке, заявили в Министрестве образования Украины 21 августа, в среду.

"Мы опросили 2200 учителей - нужна ли им юридическая и психологическая поддержка? И 96% ответили "да". Если мир быстро подстраивается под технологии и изменения, то школа - пока нет. Реформа "Новой украинской школы" стала первым шагом к новому образованию, к лучшему диалогу учителя с учениками. Но все равно наши учителя нуждаются в психологической поддержке, они слабо осведомлены о своих правах и не умеют их защищать", - говорится в сообщении на сайте МОН.

Также стало известно, что по данным опроса, более 88% учителей никогда не обращались к психологу за помощью, 91% учителей нуждаются в бесплатной юридической помощи, а 68% хотели бы знать, как решать конфликтные ситуации с родителями и учениками.

Читайте такжеВ МОН планируют сделать английский обязательным условием поступления в ВУЗНапомним, ранее сообщалось, в Украине проведут ВНО для учителей. По информации, участники оценивания, которое названо экспериментальным, получат для выполнения 100 заданий 180 минут (три часа). В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что тестирование пройдет 31 октября, в нем примут участие до 900 педагогов.