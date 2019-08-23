Богдан раскрыл суть иска против журналистов Схем и НОТУ

23 августа 2019, 13:56

Андрей Богдан подчеркнул, что неоднократно пытался урегулировать спор мирным путем.

Андрей Богдан
Андрей Богдан / president.gov.ua

Стала известна суть иска руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана к журналистам программы Схемы и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Как говорится в комментарии, предоставленном пресс-службой ОП в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина, Богдан подал иск об опровержении недостоверной информации о том, что в 2018 году-начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту Внуково зафиксировано его три взлета и три вылета.

"Перед обращением в суд я дважды пытался урегулировать спор мирным путем с помощью письменных требований во внесудебном порядке, указав журналистам на ошибочность их утверждений", - отметил Богдан.

Читайте такжеПризнание Коломойского: Богдан – один из его ключевых юристовПо его словам, второе досудебное письменное требование об опровержении недостоверной информации даже было подкреплено копией официального ответа Главного центра обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины 12 апреля 2019 года.

Согласно этому документу, в период с 12 апреля-2014 по 12 апреля-2019 Андрей Богдан пересек границу Украины в направлении Российской Федерации и Республики Беларусь лишь дважды - в мае 2014 года: один раз на выезд 15 мая и один раз на въезд 16 мая.

"Несмотря на наличие официального ответа Государственной пограничной службы Украины, письменные требования об опровержении информации были оставлены без удовлетворения", - отметил Богдан.

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В комментарии отмечается: НОТУ в своем ответе сообщила, что не несет ответственности за содержание передачи "Схемы: коррупция в деталях", размещенной в эфире телеканала UA: Перший, фактически переложив такую ответственность на U.S. Agenсy for Global Media, в состав которого входит Радио Свобода - производитель данной программы.

Читайте такжеЗеленский утверждает, что Богдан "всегда готов" уйти в отставку"На такой ответ следует заметить, что ПАО НОТУ, даже если и не является производителем программы, остается ее распространителем, а значит, при отсутствии надлежащих доказательств достоверности информации в силу требований действующего законодательства Украины обязуется ее опровергнуть", - указал руководитель Офиса президента.

В свою очередь, киевское бюро Радио Свобода в ответ на требование сообщило о якобы наличии у журналистов документального подтверждения распространенной информации, однако не предоставило таких доказательств, сославшись на право журналистов не раскрывать свои источники, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в НАБУ анонсировали допрос руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

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