Богдан подал в суд на журналистов: стали известны подробности

Андрей Богдан / president.gov.ua

В Шевченковский районный суд Киева глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал иск о защите чести достоинства и деловой репутации против журналистов программы Схемы и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

В частности, Богдан хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, говорится в материалах на портале Судебная власть Украины.

Ответчиками по иску, поданному 20 августа, указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Читайте такжеПризнание Коломойского: Богдан – один из его ключевых юристовОтметим, что в марте журналисты рассказали о том, что Богдан вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС.

Напомним, ранее в НАБУ анонсировали допрос руководителя Офиса президента Андрея Богдана.