Богдан стал главой Комиссии государственных наград и геральдики / Сайт президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Богдан получил еще одну руководящую должность. Президент Владимир Зеленский назначил его председателем комиссии государственных наград и геральдики. Соответствующий указ №595/2019 опубликован на сайте главы государства.

В состав комиссии вошли 14 человек. Руководителем комиссии Зеленский назначил Богдана, заместителем руководителя комиссии стал заместитель аппарата ОП Алексей Днепров. Секретарем комиссии назначили Андрея Осидака, который занимает должность руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП.

Новыми лицами в комиссии стали Александр Мацько (член Совета волонтеров при Минобороны) и Юрий Москаленко (координатор Белоцерковской волонтерской группы).

Зеленский исключил из комиссии Игоря Райнина, Юрия Бирюкова, Виталия Гайдукевича, Ростислава Павленко, Татьяну Рычкову, Юрия Стеця, Ирину Фриз.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, вечером 1 августа в СМИ появилась информация об уходе в отставку руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

2 августа, во время официального визита на Прикарпатье, президент Владимир Зеленский прокомментировал данную ситуацию. По словам президента, такое же заявление на увольнение, которое написал руководитель ОП Андрей Богдан, написали "все в его команде". При этом глава государства уточнил, что пока ничего не подписывал.

Позднее СМИ выяснили, что фото заявления об отставке "слил" журналистам заместитель Богдана Кирилл Тимошенко.