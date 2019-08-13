Богдан получил еще одну руководящую должность

13 августа 2019, 16:07

Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики.

Богдан и Зеленский
Богдан стал главой Комиссии государственных наград и геральдики / Сайт президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Богдан получил еще одну руководящую должность. Президент Владимир Зеленский назначил его председателем комиссии государственных наград и геральдики. Соответствующий указ №595/2019 опубликован на сайте главы государства.

В состав комиссии вошли 14 человек. Руководителем комиссии Зеленский назначил Богдана, заместителем руководителя комиссии стал заместитель аппарата ОП Алексей Днепров. Секретарем комиссии назначили Андрея Осидака, который занимает должность руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП.

Новыми лицами в комиссии стали Александр Мацько (член Совета волонтеров при Минобороны) и Юрий Москаленко (координатор Белоцерковской волонтерской группы).

Зеленский исключил из комиссии Игоря Райнина, Юрия Бирюкова, Виталия Гайдукевича, Ростислава Павленко, Татьяну Рычкову, Юрия Стеця, Ирину Фриз.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, вечером 1 августа в СМИ появилась информация об уходе в отставку руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.  

2 августа, во время официального визита на Прикарпатье, президент Владимир Зеленский прокомментировал данную ситуацию. По словам президента, такое же заявление на увольнение, которое написал руководитель ОП Андрей Богдан, написали "все в его команде". При этом глава государства уточнил, что пока ничего не подписывал.

Позднее СМИ выяснили, что фото заявления об отставке "слил" журналистам заместитель Богдана Кирилл Тимошенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Андрей Богдан новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:54
"Стянула штаны и трусы": Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии
16:39
Столицу накрыла самая масштабная вспышка кори за почти 30 лет
16:36
Защитник Зенита Ярослав Ракицкий считает Украину и Россию братьями
16:30
"Не нитраты": названа главная угроза арбузов Видео
16:21
Зеленский вышел из бизнеса: СМИ раскрыли подробности Видео
16:20
Лига чемпионов: Динамо - Брюгге: видео-трансляция поединка (LIVE), подробности вокруг матча
16:07
Богдан получил еще одну руководящую должность
16:03
Чемпионка мира по фитнес-бикини раскрыла рецепт спортивной вкусняшки
15:59
"Обдрочиться и не встать": Maruv в латексе засветилась на репетиции Танцев Фото
15:58
В СНБО рассказали, как Украина выкрутится без российского газа
15:55
Google вводит отпечаток пальца для доступа к своим сервисам
15:47
Telegram станет неуязвимым для блокировок
15:42
Зеленский уволил Безсмертного с должности переговорщика в минской ТКГ
15:37
"Спрятал между булками": известный активист погорел на взятке в 30 тысяч долларов
15:31
"Одесса - гостеприимный город": экс-футболист сборной России провел отпуск в Украине
15:30
Спортивный диетолог посоветовала, что съесть на поздний ужин Видео
15:24
Украина объявила персоной нон грата дипломата-шпиона из РФ Видео
15:10
Аквамена 2 не будет из-за Джейсона Момоа
15:03
В Киеве горел ТРЦ: люди в панике бежали из здания Фото Видео
15:02
Суперкубок УЕФА. Ливерпуль - Челси: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
15:01
Суд принял решение о судьбе возившего топливо для флота РФ танкера Видео
14:43
Голливудские звезды обвинили Путина в смерти Эпштейна
14:41
"Запущенная ситуация": в Кремле оценили перспективы встречи Зеленского с Путиным Видео
14:40
Украине спрогнозировали доллар дешевле 25 грн
14:17
Путин и Макрон запланировали встречу из-за Украины
14:16
Кенгуру одурели: в Австралию внезапно нагрянули снегопады - невероятное видео Видео
14:15
Тука прокомментировал "сильное загрязнение" водохранилища Донецка
14:10
"Врет, как и папа": сын Порошенко опозорился во время допроса отца Видео
14:07
Популярную соцсеть Tumblr продали за копейки после отказа от порно-контента
13:50
"Насилие, смерть, трупный запах": на Одесчине найдены убитыми двое мужчин
13:46
"Учителя физики подменил трудовик": украинцы троллят методички для школьных педагогов
13:43
Дорогой транзит газа: Киев создаст новую группу для переговоров с Москвой Видео
13:42
Госкино заплатит: Полякова снимет собственный фильм Видео
13:27
Задержание российского танкера в Херсоне: в РФ попросили Зеленского о помощи Видео
13:24
Курбан байрам: муфтий объяснил, зачем приносят в жертву животных Видео
13:08
"Три магнитофона, три кинокамеры": Укрзализныця громогласно пожаловалась на кражи в поездах
12:57
"Писец, абсолютный пофигизм": журналист объяснил, почему в Грузию больше ни ногой Видео
12:47
Это провокация: "Украина" пытается откреститься от концерта Повалий
12:36
Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам
12:25
Олександр Доній: Справи проти Порошенка в Україні будуть розвалюватися або тривати вічно
12:24
Циклонические войны над Украиной: синоптик назвала дату нового похолодания Видео
12:20
Доползти до Азовского моря: туристы показали на видео страшные дороги на Кирилловку
12:12
Перепутал органы: киевлянка впала в кому из-за ошибки врача
11:58
Надо трусы снять: Лобода взбудоражила сеть интимным фото с растяжкой
11:54
Украинского футболиста московского Динамо возненавидели фанаты
11:36
Прогноз погоды: на Украину надвигается буря Видео
11:21
"Это угроза": Данилюк оценил политическую ориентацию Медведчука Видео
11:10
"Люблю тебя, Москва": скандал во Львове получил продолжение
11:04
Известного итальянского спортсмена сбил автомобиль
11:03
"Индийское дерьмо": "министра-туристку" Супрун "съели" в Сети из-за "вранья" о вакцинах
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять