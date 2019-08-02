Отставка Богдана: Зеленский публично прояснил ситуацию - видео

Зеленский прокомментировал слухи об отставке Богдана / скриншот

Вечером 1 августа в СМИ появилась информация об уходе в оставку руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Сегодня, 2 августа, во время официального визита на Прикарпатье, президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал данную ситуацию.

По словам президента, такое же заявление на увольнение, которое написал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, написали "все в его команде". При этом он уточнил, что пока ничего не подписывал.

"Мы не держимся за власть. Все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. И если общество будет чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с задачами, возложенными на него, в любой момент этот человек уйдет в отставку. Тем более, что заявление уже есть ", - отметил Владимир Зеленский.

Добавим, после этого глава Офиса президента Андрей Богдан впервые затронул тему слухов о своей отставке.

Богдан сообщил в Facebook, что "все написали заявления об увольнении".

Напомним, 2 августа пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на сообщение об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Слухи не комментирую", - заявила она и добавила, что дополнительных комментариев по поводу этой информации давать не будет.