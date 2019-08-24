"Дети, которых отобрал сосед": Зеленский высказался по поводу Крыма и Донбасса

Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях в Киеве / Фото пресс-службы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины, прибегнул к аллегории, сравнив оккупированные Россией Крым и часть Донбасса с "детьми, которых отобрал сосед". Первого ребенка, по его словам, похитили, второго – закрыли в детской комнате.

"Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка - просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении, а потом говорят: да мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще - кто вам сказал, что это - ваш ребенок? Он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше, у нас прекрасный приют у моря, под солнышком", - сказал глава государства.

"И вот прошло 5 лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: да вроде все нормально. Ребенок за вами уже не плачет. И вообще - не сильно он на вас и похож. Почему они так говорят? Потому что это - не их ребенок", продолжил Зеленский.

Президент добавил, что второго "ребенка" закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану: "Вам говорят - какая охрана? Там никого нет. И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти".

Зеленский пообещал, что "семья" воссоединится.

"Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценны, ведь наша семья неполная. Но наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит", - подытожил Президент Украины.

Напомним, 24 августа, в субботу, в Украине отмечают День Независимости. С самого утра в Киеве начались торжественные мероприятия. Тина Кароль с крыши консерватории исполнила государственный гимн.

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