Тина Кароль исполнила гимн на крыше консерватории в центре Киева

Аккомпанировал певице известный пианист Мирослав Скорик.
Популярная украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль исполнила гимн во время торжественного празднования Дня независимости в центре Киева.
Кароль в белом платье пела гимн с крыши консерватории. Ей аккомпанировал известный пианист Мирослав Скорик.
Также на Майдане исполнила рэп исполнительница Алина Паш.
Как известно, 24 августа в Украине отмечают День Независимости. С самого утра в Киеве начались торжественные мероприятия. Президент Владимир Зеленский принял в них участие и произнес свое обращение к украинцам на Майдане Независимости. Глава государства поздравил украинцев с Днем рождения Украины и анонсировал новый праздник – День памяти погибших защитников. Его будут отмечать 29 августа.