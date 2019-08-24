Тина Кароль исполнила гимн на крыше консерватории в центре Киева

Тина Кароль на крыше консерватории 24 августа / скриншот

Популярная украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль исполнила гимн во время торжественного празднования Дня независимости в центре Киева.

Кароль в белом платье пела гимн с крыши консерватории. Ей аккомпанировал известный пианист Мирослав Скорик.

Мирослав Скорик аккомпанировал Тине Кароль / скриншот

Также на Майдане исполнила рэп исполнительница Алина Паш.

Как известно, 24 августа в Украине отмечают День Независимости. С самого утра в Киеве начались торжественные мероприятия. Президент Владимир Зеленский принял в них участие и произнес свое обращение к украинцам на Майдане Независимости. Глава государства поздравил украинцев с Днем рождения Украины и анонсировал новый праздник – День памяти погибших защитников. Его будут отмечать 29 августа.