Жуткий пожар на Днепропетровщине: в Кривом Роге дотла сгорел храм УПЦ МП

В ночь на воскресенье, 25 августа, в Кривом Роге Днепропетровской области сгорела церковь бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре на территории храма святых благоверных князей Бориса и Глеба поступило в Службу спасения в 4:22.

В 5:06 спасателями огонь был локализован, в 07:15 - ликвидирован.

В результате пожара уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Никополе Днепропетровской области злоумышленники устроили пожар в храме Православной церкви Украины.