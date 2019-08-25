"Это верный курс": Сумская призвала Зеленского усилить украинизацию

Ольга Сумская выступает за культурную украинизацию / Главред

Известная украинская актриса Ольга Сумская высказала мнение, что политика украинизации благотворно повлияет на развитие культуры в Украине, поэтому должна только усиливаться.

"Культуру надо насаждать. Иногда даже сознательно и очень активно. Потому что, если этого не будет, мы будем духовно опускаться значительно ниже, чем этого требует сегодняшняя ситуация", - сказала артистка в эфире телеканала NewsOne.

По словам Сумской, возможно, президент Владимир Зеленский выступит с инициативой о внесении поправок в закон об украинском языке. Однако актриса подчеркнула, что курс на украинизацию – единственно верный.

"Возможно, будут какие-то поправки, о которых говорит сегодня наш президент Владимир Александрович Зеленский, но мы все равно надеемся, что это верный курс украинизации. Как бы ни было сегодня, украинцы больше начали разговаривать на украинском, сегодня украинский звучит во всех кинотеатрах, иногда украинский дубляж гораздо лучше и ярче, чем европейские аналоги. Я счастлива, что могу принимать в этом участие", – сказала Сумская.