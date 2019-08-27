"Ну это дно": в одной из киевских школ к 1 сентября подготовили стихи о Зеленском и Разумкове

Мама первоклассницы возмутилась странной самодеятельности учительницы / УНИАН

В одной из столичных школ учителя подготовили стихотворения на линейку в честь президента Украины Владимира Зеленского и лидера партии Слуга народа Дмитрия Разумкова.

Мама первоклассницы и журналистка Ольга Боравлева в группе в Facebook Родители SOS отметила, что стихи, восхваляющие Зеленского и его окружение, предложила учительница – но, мол, их можно продекламировать "по желанию".

"Я думала, что смогу сдержаться. Но нет. Это скрин из нашего родительского вайбера. Искать новую школу? Или у вас такая же дичь? Пэ/Сэ. Я очень надеюсь, что здесь адекваты, которые не станут меряться политическими взглядами. А подумают о том какого хренасиаса первоклашкам дают декламировать и слушать ЭТО. Как связали политику и 1 сентября? У меня испанский стыд.Вместо жизненных ценностей, ориентиров, мотивационных напутствий об учебе. Выяснять это со школой я пока не собираюсь. Но хочу знать обстановочку. А учителя здесь есть? Хотелось бы почитать", - написала Боравлева.

Стих про Разумкова:

"Мені далеко ще до Разумкова

Не хочу просто мріять і зростать

Вивчаю я що робиться довкола

Щоб лідером країни стать"

Стих о Зеленском:

"Любі друзі!

Я скажу всім для великого загалу

Підростає нова ліга

95 кварталу

І тому вже серед нас є майбутні претенденти

Як Зеленський…

Можу стати України президентом"

В сети родители возмутились стихотворениям, но призвали Ольгу пойти на линейку и заснять выступления детей – мол, точно станут популярными в сети.

"Ну это дно", "Это не прикол?", "Идите на линейку обязательно, видео оттуда будет хитом. Телебачення Торонто замерло в ожидании", "Какой ужас...", "Блд. Что??? Назад в СССР? Учителя ностальгируют???", - писали юзеры.

Ранее украинцы стали бить татуировки с изображением Зеленского.