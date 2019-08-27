"Ну это дно": в одной из киевских школ к 1 сентября подготовили стихи о Зеленском и Разумкове

Мама первоклассницы возмутилась, что учителя связали День знаний и политику.
В одной из столичных школ учителя подготовили стихотворения на линейку в честь президента Украины Владимира Зеленского и лидера партии Слуга народа Дмитрия Разумкова.
Мама первоклассницы и журналистка Ольга Боравлева в группе в Facebook Родители SOS отметила, что стихи, восхваляющие Зеленского и его окружение, предложила учительница – но, мол, их можно продекламировать "по желанию".
"Я думала, что смогу сдержаться. Но нет. Это скрин из нашего родительского вайбера. Искать новую школу? Или у вас такая же дичь? Пэ/Сэ. Я очень надеюсь, что здесь адекваты, которые не станут меряться политическими взглядами. А подумают о том какого хренасиаса первоклашкам дают декламировать и слушать ЭТО. Как связали политику и 1 сентября? У меня испанский стыд.Вместо жизненных ценностей, ориентиров, мотивационных напутствий об учебе. Выяснять это со школой я пока не собираюсь. Но хочу знать обстановочку. А учителя здесь есть? Хотелось бы почитать", - написала Боравлева.
Стих про Разумкова:
"Мені далеко ще до Разумкова
Не хочу просто мріять і зростать
Вивчаю я що робиться довкола
Щоб лідером країни стать"
Стих о Зеленском:
"Любі друзі!
Я скажу всім для великого загалу
Підростає нова ліга
95 кварталу
І тому вже серед нас є майбутні претенденти
Як Зеленський…
Можу стати України президентом"
В сети родители возмутились стихотворениям, но призвали Ольгу пойти на линейку и заснять выступления детей – мол, точно станут популярными в сети.
"Ну это дно", "Это не прикол?", "Идите на линейку обязательно, видео оттуда будет хитом. Телебачення Торонто замерло в ожидании", "Какой ужас...", "Блд. Что??? Назад в СССР? Учителя ностальгируют???", - писали юзеры.
Ранее украинцы стали бить татуировки с изображением Зеленского.