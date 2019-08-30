Взрыв и пожар: в Киеве у метро произошло крупное ЧП

В пятницу, 30 августа в Киеве произошел мощный пожар, при этом черный столб дыма был виден из многих районов города.

Источником задымления стал пожар в складском помещении, рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, сообщает Информатор.

Склад находится по адресу улица Николая Хвылевого, 1 в Дарницком районе столицы.

По словам очевидцев, источник дыма находится в районе станции метро Красный Хутор. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Огнеборцы работают над ликвидацией пожара. Угрозы распространения огня нет, так как горит отдельно стоящий ангар.

Информация о пострадавших отсутствует. На месте работают соответствующие службы.

Как отмечает канал KlymenkoTimeв Telegram, также на месте происшествия слышали взрывы.

"На Дарнице в Киеве произошел взрыв в районе улиц Николая Хвылевого и Полесской. В этой зоне находятся нежилые помещения, склады. Прибыли пожарные", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в результате пожара сгорел рынок.