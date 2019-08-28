Пожар тушили даже голые: в Одессе сгорел рынок

Утром 28 августа, в среду, в Одессе, где ранее сгорел отель Токио Стар, воспламенилось здание рынка Северный на улице Бочарова.

По информации, пожар начался около 5 часов утра. Спустя час огонь потушили пожарные.

Отметим, в результате ЧП никто не пострадал. Огонь повредил конструкции рынка, прилавки и товар. Сейчас на месте происшествия работают эксперты, которые выясняют причины возгорания, здание охраняют сотрудники полиции и Муниципальной охраны.

По данным ГСЧС, на рынке сгорело 40 торговых павильонов. Огонь охватил площадь в 350 квадратных метров.

По предварительной информации, вероятная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования в одном из павильонов.

Добавим, что к тушению пожара присоединились голые мужчины.

В Одессе сгорел рынок / dumskaya.net

В соцсетях люди пишут, что "это обычный ночной Донжуан, ночью он трудится в кровати, днём — на рынке. увидел что его ларёк горит — сразу выбежал тушить".

А кто-то сказал, что это "эксгибиционист-пожарник".

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