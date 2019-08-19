Адский пожар в Одессе: в отеле Токио Стар погибла австралийка

При пожаре в Токио Стар погибла гражданка Австралии / ГСЧС

19 августа опознаны тела шестерых из девяти погибших при пожаре в одесском отеле Токио Стар, который произошел в ночь на 17 августа на улице Водопроводной в Одессе, сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По словам Труханова, среди погибших пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза.

Всего, напомним, пожар забрал девять человеческих жизней, в том числе одного ребенка.

Напомним:

17 августа сотрудники полиции задержали в Одессе владельца отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

18 августа владелец отеля Токио Стар Вадим Черный обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Он написал, что пожарная автоматика все-таки послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил.

19 августа Вадиму Черному, владельцу злосчастного отеля Токио стар в Одессе, прокуратура сообщила подозрение в нарушении требований пожарной безопасности.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках расследования следователи Главного управления Национальной полиции в области задержали фактического владельца отеля Токио Стар, где произошел пожар. Сейчас прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - сказано в сообщении пресс-службы ГПУ.