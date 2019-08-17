В Одессе сгорела гостиница Токио Стар: 18 пострадавших и погибших

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной.

В результате пожара в отеле погибли 8 человек, еще 10 пострадали.

"17 августа в 01:34 в г. Одесса по ул. Водопроводная, 1-а в гостинице Токио Стар на втором этаже возник пожар на площади 1000 м. кв", - говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был локализован в 3:35, ликвидировать его удалось в 04:32 утра. К тушению пожара были привлечены 65 спасателей и 13 единиц техники.

По словам постояльцев, пожар начался в прачечной отеля, сообщают местные СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в ТРЦ, люди в панике бежали из здания.