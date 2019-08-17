В Одессе задержали собственника сгоревшего отеля Токио Стар

Владелец Токио Стар задержан на время досудебного расследования / Фото: REUTERS

Сотрудники полиции задержали в Одессе владельца сгоревшего накануне с многочисленными жертвами отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, Черный задержан по статье 208 УПК Украины.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи областной полиции задержали фактического владельца гостиницы Токио Стар В. Черного", - отметили в прокуратуре.

Задержанному готовят подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек. В прокуратуре также работают над ходатайством об избрании Черному меры пресечения.

По факту трагического инцидента продолжается досудебное расследование.

Напомним:

• В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

• Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, пригрозив владельцу одесского отеля, в котором погибли люди.

• Позже копы озвучили три версии жуткого пожара: инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами гостиницы

• После обеда 17 числа стало известно о новой жертве - тело еще одного погибшего было обнаружено спасателями во время разбора завалов после ликвидации пожара.