Жуткий пожар в отеле Одессы: стало известно о новой жертве

Пожар в отеле Токио Стар / @MNS.GOV.UA

В результате пожара в отеле Токио Стар в Одессе, который произошел в ночь на субботу, 17 августа, погибли 9 человек.

Тело еще одного погибшего было обнаружено спасателями во время разбора завалов после ликвидации пожара.

"17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело 9 погибшего", - сказано в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди пострадавших во время пожара в одесской гостинице Токио Стар двое иностранцев и один ребенок.