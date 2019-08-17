Жуткий пожар в отеле Одессы: стало известно о новой жертве

Тело еще одного погибшего было обнаружено спасателями во время разбора завалов.
В результате пожара в отеле Токио Стар в Одессе, который произошел в ночь на субботу, 17 августа, погибли 9 человек.
Тело еще одного погибшего было обнаружено спасателями во время разбора завалов после ликвидации пожара.
"17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело 9 погибшего", - сказано в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, ранее сообщалось о том, что среди пострадавших во время пожара в одесской гостинице Токио Стар двое иностранцев и один ребенок.