Пожар в отеле Токио Стар: что известно о жуткой трагедии в Одессе

Пожар в отеле Токио Стар в Одессе / odessa.online

После мощного пожара, произошедшего в ночь на субботу, 17 августа в Одессе в отеле Токио Стар, шестеро пострадавших находятся в реанимации, сообщил заведующий ожоговым отделением больницы №10 Александр Ставратий.

Как передает Радио Свобода, в эту больницу доставили семерых из десяти госпитализированных в результате пожара, которые получили наиболее серьезные повреждения.

Что известно о пострадавших в результате пожара в Токио Стар

По данным Ставратия, двое из пострадавших – одесситы, четверо – жители других населенных пунктов Украины. Еще один пострадавший – гражданин иностранного государства.

"[Поражены] различные участки тела, от 1% до 15% поверхности тела. Преобладающая патология – термоингаляционная травма, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Все они были доставлены в копоти, черные, слизистая полость носа, рот, язык – все было черного цвета", – сказал Ставратий.

Он уточнил, что среди госпитализированных в его заведении пострадавших – трое женщин и четверо мужчин в возрасте от 16 до 37 лет.

Жуткий пожар в Одессе: что происходит в городе

В полиции рассказали, что из горящего здания отеля Токио Стар эвакуировали около 150 человек.

До решения вопроса о дальнейшем пребывании людей недалеко от сгоревшего отеля созданы временные пункты из автобусов, выделенных ГУНП и горсоветом.

Пострадавшим от пожара оказывается домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров.

После пожара в Токио Стар несколько десятков спасенных людей еще с ночи приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским, передают местные СМИ.

В то же время Пожар в отеле Токио Стар нарушил работу трамваев маршрутов № 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28

Как сообщили в КП ОГЭТ, в связи с ликвидацией последствий возгорания гостиницы трамвайное депо №1 было временно обесточено.

По состоянию на 9 утра было движение трамваев возобновлено.

Отметим, гостиница Токио Стар находится рядом с трамвайным депо, а само здание также являлось ранее частью этого комплекса.

Главные версии пожара в Токио Стар

Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех назвал три основные версии пожара в одесском отеле Токио Стар.

"Первая версия – инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, вторая – нарушение правил пожарной безопасности, третья – неосторожное использование огня постояльцами гостиницы", - отметил Бех на брифинге.

По его словам, в настоящее время правоохранители склоняются больше ко второй версии. Он добавил, что, по сведениям ГСЧС, пожар, вероятнее всего, начался со щитовой возле прачечной.

"О возгорании в ГСЧС сообщил охранник в 91.34, но, как установили следователи, пожар начался раньше. Когда на место прибыли спасатели, уже горел второй этаж и крыша на площади 200 кв. метров, потом огонь распространился на 1000 кв. метров", - добавил начальник региональной полиции.

Пожар в отеле Токио Стар: полиция возбудила уголовное дело

По факту пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, начато уголовное производство.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

"До решения вопроса о дальнейшем пребывании части из них неподалеку от сгоревшего гостиницы созданы временные пункты из автобусов, выделенных ГУНП и горсоветом. Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров", - говорится в сообщении.

Трагедия в Одессе: реакция властей

Президент Владимир Зеленский обещает взять под свой личный контроль расследование обстоятельств пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, где погибли 8 человек и еще 10 пострадали.

"Одесса. Токио Стар. Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А через преступную халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношение к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля", - говорится в сообщении на странице Зеленского в социальной сети Facebook.

Президент отметил, что возьмет под личный контроль, "чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

По его словам, нельзя ставить собственную прибыль выше человеческие жизни.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе, в результате которого погибли восемь человек.

"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - цитирует премьера Правительственный портал.

Он убежден, что виновные в гибели людей должны понести суровое наказание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в ТРЦ, люди в панике бежали из здания.