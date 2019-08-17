Адский пожар в отеле Токио Стар в Одессе: копы озвучили три версии

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 8 человек, еще 10 пострадали.

Нацполиция среди основной версии пожара в одесской гостинице Токио стар считает совершение поджога с целью сокрытия убийства, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Отметим, всего правоохранители рассматривают три основные версии пожара в отеле, в результате которого погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали.

"Первая версия – это возможный факт убийства, … когда затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия – неосторожное использование огня постояльцами гостиницы", - сообщил Бех, передает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеПожар в отеле Токио Стар: что известно о жуткой трагедии в ОдессеНапомним, ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на новость о пожаре в одесском отеле Токио Стар, где погибли 8 людей, еще десяток пострадали.

На своей странице в Facebook глава государства назвал произошедшее "преступной халатностью" и "пренебрежительным отношением к человеческой жизни.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец", - пообещал глава страны.