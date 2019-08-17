"Лично прослежу": Зеленский пригрозил владельцу одесского отеля, в котором погибли люди

Владимир Зеленский пообещал лично проследить за тем, чтобы виновный в пожаре понес наказание / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на новость о пожаре в одесском отеле Токио Стар, где погибли 8 людей, еще десяток пострадали.

На своей странице в Facebook глава государства назвал произошедшее "преступной халатностью" и "пренебрежительным отношением к человеческой жизни.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец", - пообещал глава страны.

Зеленский добавил, что понесет ответственность за пожар и гибель восьми людей непосредственный виновник инцидента.

"Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Спасибо спасателям и полиции. Отдельное спасибо одесситу, который приютил спасенных постояльцев этого "отеля"", - отметил президент.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в отеле Токио Стар, что находится в Одессе. В результате возгорания погибли 8 человек, еще 10 пострадали.