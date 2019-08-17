Смертельный пожар в отеле Токио Стар: названы имена пострадавших

В результате пожара пострадало два иностранца / @MNS.GOV.UA

В мэрии Одессы рассказали о состоянии пострадавших во время пожара в отеле Токио Стар, а также назвали их имена.

Как сообщает Думская, в больницу вследствие пожара попали два иностранца, однако они уже намерены покинуть лечебное учреждение. Это гражданин Литвы Роман Чернявский, 1960 года рождения, и гражданин Сьерра-Леоне.

В больнице по состоянию на вечер 17 августа остаются восемь человек, которые получили преимущественно ожоги верхних дыхательных путей.

По данным полиции, среди госпитализированных:

* одесситка Виктория Козлова, 1994 года рождения, состояние стабильно тяжелое состояние;

* Сергей Васильев из Великомихайловского района, 1999 года рождения, военнослужащий, состояние стабильное тяжелое;

* сумчанин Николай Долгий, 1981 года рождения, состояние тяжелое;

* Елена Хомич из Херсонской области, 1996 года рождения,

* Екатерина Русских из Великомихайловского района, 2009 года рождения, 12% ожогов, отравление продуктами горения, состояние тяжелое;

* 41-летний Павел Узевский, из Мариуполя Донецкой области, состояние тяжелое;

* 22-летний Владимир Тепура из Беляевского района – у него ожоги 1-2 степени, ожоги глаз, 40% ожогов дыхательных путей.

В мэрии уточнили, что состояние тяжелых пострадавших демонстрирует положительную динамику.

Напомним:

• В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

• Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, пригрозив владельцу одесского отеля, в котором погибли люди.

• Позже копы озвучили три версии жуткого пожара: инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами гостиницы

• После обеда 17 числа стало известно о новой жертве - тело еще одного погибшего было обнаружено спасателями во время разбора завалов после ликвидации пожара.