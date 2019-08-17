Смертельный пожар в отеле Токио Стар: названы имена пострадавших

В больнице остаются восемь человек.
В мэрии Одессы рассказали о состоянии пострадавших во время пожара в отеле Токио Стар, а также назвали их имена.
Как сообщает Думская, в больницу вследствие пожара попали два иностранца, однако они уже намерены покинуть лечебное учреждение. Это гражданин Литвы Роман Чернявский, 1960 года рождения, и гражданин Сьерра-Леоне.
В больнице по состоянию на вечер 17 августа остаются восемь человек, которые получили преимущественно ожоги верхних дыхательных путей.
По данным полиции, среди госпитализированных:
* одесситка Виктория Козлова, 1994 года рождения, состояние стабильно тяжелое состояние;
* Сергей Васильев из Великомихайловского района, 1999 года рождения, военнослужащий, состояние стабильное тяжелое;
* сумчанин Николай Долгий, 1981 года рождения, состояние тяжелое;
* Елена Хомич из Херсонской области, 1996 года рождения,
* Екатерина Русских из Великомихайловского района, 2009 года рождения, 12% ожогов, отравление продуктами горения, состояние тяжелое;
* 41-летний Павел Узевский, из Мариуполя Донецкой области, состояние тяжелое;
* 22-летний Владимир Тепура из Беляевского района – у него ожоги 1-2 степени, ожоги глаз, 40% ожогов дыхательных путей.
В мэрии уточнили, что состояние тяжелых пострадавших демонстрирует положительную динамику.
Напомним:
• В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали.
• Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, пригрозив владельцу одесского отеля, в котором погибли люди.
• Позже копы озвучили три версии жуткого пожара: инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами гостиницы
• После обеда 17 числа стало известно о новой жертве - тело еще одного погибшего было обнаружено спасателями во время разбора завалов после ликвидации пожара.