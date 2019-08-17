Жуткий пожар в отеле Одессы: в области обьявили траур по погибшим

Во время пожара в Токио Стар погибли 9 человек, еще 10 пострадали
В Одесской области 18 августа был обьявлен днем траура по погибшим в результате пожара в отеле Токио Стар.
"В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа 2019 года и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим", - говорится в распоряжении и.о. главы Одесской ОГА Светланы Шаталовой.
В день траура на всей территории области будет приспущен государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.
Напомним:
- В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали.
- Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, пригрозив владельцу одесского отеля, в котором погибли люди.
- Позже копы озвучили озвучили три версии жуткого пожара: инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами гостиницы
- После обеда 17 числа стало известно о новой жертве - тело еще одного погибшего было обнаружено спасателями во время разбора завалов после ликвидации пожара.