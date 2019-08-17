Жуткий пожар в отеле Одессы: в области обьявили траур по погибшим

Во время пожара в Токио Стар погибли 9 человек, еще 10 пострадали / dumskaya.net

В Одесской области 18 августа был обьявлен днем траура по погибшим в результате пожара в отеле Токио Стар.

"В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа 2019 года и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим", - говорится в распоряжении и.о. главы Одесской ОГА Светланы Шаталовой.

В день траура на всей территории области будет приспущен государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.

Напомним: