Жуткий пожар в Одессе: владелец сгоревшего отеля обратился к Зеленскому – документ

Пожар в отеле Токио Стар / odessa.online

Вадим Черный, являющийся владельцем отеля Токио Стар в Одессе, где накануне в результате жуткого пожара погибли девять человек, обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому.

Он написал, что пожарная автоматика все-таки послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил.

Бизнесмен также также сообщил, что у него заключен договор с охранной фирмой Карабинер, к пульту которой была подключена противопожарная система. Черный утверждает, что ежемесячно оплачивал услуги фирмы и вовремя проверял исправность системы. Несмотря на все это, пожарные выехали только после звонка работников отеля. "Компания не вызвала пожарных. Когда полицейские пытались осмотреть пульт Карабинера, их не пустили", — говорится в письме Черного, которое публикует Думская.

Предприниматель также считает, что его задержание связанно исключительно с заявлением президента Владимира Зеленского о том, что ответственность лежит на владельце отеля.

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"После двух суток без сна и суток без воды следователь пытался вытряхнуть из меня хоть что-то без обвинения. Потому что у него не было ничего, кроме вашего поста и желания выслужиться перед вами", — написал он главе государства, добавив, что пожарные нормы крайне устарели и их выполнение не обеспечивает безопасность.

Владелец Токио Стар обратился к Владимиру Зеленскому / dumskaya.net

Напомним, ранее источник рассказал о результатах вскрытия жертв пожара в Одессе.

Как ранее сообщалось, сотрудники полиции задержали в Одессе владельца сгоревшего накануне с многочисленными жертвами отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.