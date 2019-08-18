Версия убийства: источник рассказал о результатах вскрытия жертв пожара в Одессе

Пожар в гостинице Токио Стар / @MNS.GOV.UA

На телах девяти жертв пожара в одесском отеле Токио Стар обнаружены только характерные для пожара повреждения.

В этой связи нет никаких признаков того, что трагедия была попыткой скрыть убийство, сообщают источники Думской в полиции.

Отобраны образцы для лабораторных исследований. Следствие продолжается. Имена погибших пока не разглашаются, идет опознание, добавляет издание.

Читайте такжеЖуткий пожар в отеле Одессы: стало известно о новой жертвеКак ранее сообщалось, сотрудники полиции задержали в Одессе владельца сгоревшего накануне с многочисленными жертвами отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

В полиции озвучили три версии пожара: инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами гостиницы.