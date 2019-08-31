"Чертяка разошелся": в Борисполе скандальный чиновник устроил драку

Ярослав Годунок устроил драку в горсовете / скриншот

Скандально известный секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого недавно президент Владимир Зеленский выгнал с совещания обвинив в разбое, устроил драку в стенах горсовета.

На опубликованной сообществом Борисполь для всех в Facebook записи видно, как Годунок подошел к группе людей, которые стояли у кабинета и нанес одному из ожидавших удар по лицу.

Пострадавшим оказался Игорь Петровскис, который после начала войны переселился с Донбасса в Борисполь.

Он опубликовал в соцсети видеообращение из больницы, в котором попросил правоохранителей привлечь Годунка к уголовной ответственности.

Отметим, что сам Годунок также объяснил причины конфликта.

"Сепар должен отвечать за оскорбления меня, моей мамы и моей страны, и моего города. Получив по морде слегка, а притворяется, капельницу себе поставил и спектакль играет", - написал он в комментариях под сообщением.

Кроме того, по словам Годунка, Петровскис якобы сотрудничал с Партией регионов, является сторонником Путина и экс-главаря боевиков ДНР Игоря Гиркина. По словам депутата, переселенца неоднократно "выкидывали" с сессии горсовета участники АТО.

Отметим, что новую выходку Годунка активно обсуждают пользователи в Сети:

"Годунок ! На шконку дак на шконку. Цей Чортяра розійшовся не на шутку", - пишет Зорян Богачов.

"Да, горбатого могила исправит", - считает Саша Похилько.

"Да на нари цю погань Годунка і все", - добавил Іван Полєпін.

Напомним, ранее Годунок заявил о планах судебных разбирательств с президентом Владимиром Зеленским.