Запрос на быстрые реформы: эксперт рассказал о ключевых вызовах для Зеленского

Эксперт рассказал о вызовах, которые стоят перед Владимиром Зеленским / УНИАН

На сегодня в украинском обществе существует запрос на очень быстрые реформы, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"В 2014 году мы начали реформы, но это напоминает ситуацию, когда привезли пациента, разрезали его, а потом сказали: "Ты тут полежи, а мы пойдем пообедаем". Поэтому нужно закончить операцию, чтобы пациент не помер", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

По его мнению, сейчас президент Владимир Зеленский пробует это делать не как профессионал, а как человек, который что-то чувствует.

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"Он подходит к этому по-другому, чем нам кажется. Ему кажется, что это правильно и он это делает. Каков будет результат, давайте посмотрим", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее эксперт Александр Охрименко предупредил о новом скачке цен.