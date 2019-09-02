Часть Украины накроет похолодание - синоптик

Во вторник часть Украины накроет похолодание, предупредила синоптик / Reuters

Погода в Украине во вторник, 3 сентября, на большей части территории будет сухой и жаркой, температура воздуха составит +27…+33 градуса.

Похолодает на западной части нашей страны - температура снизится до отметок в +18…+23 градуса, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По данным эксперта, в Волынской и Ровенской областях и в Карпатах будет еще свежее - +15…+18.

"На Хмельнитчине и на Тернопольщине еще до +26...", - отметила синоптик.

Диденко предупредила, что на западе страны пройдут локальные грозовые дожди, также влажность может затронуть Житомирскую и Киевскую области.

Погода на завтра в Киеве прогнозируется солнечная и жаркая, однако возможны "влажные облака". "В Киеве завтра, 3 сентября, будет жарко, около +30 градусов...", - добавила синоптик.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в сентябре 2019 года в Украине будут преобладать сухие, солнечные дни, а температура воздуха будет выше, чем обычно - в пределах 20-25 градусов.