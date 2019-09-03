"Зато без б*ндер": в "ДНР" забили тревогу из-за отсутствия студентов

3 сентября 2019, 12:45

Террористы обещают желающим учиться в оккупированной Горловке "яркую студенческую жизнь".

Горловка, орки, сепары, боевики, Флаг, Россия
В оккупированной Горловке провалился набор в учебные заведения/ Соцсеть

В ныне оккупированной Горловке Донецкой области полностью провалился набор студентов в медицинский колледж. В связи с этим учебное заведение продлило набор и завлекает потенциальных абитуриентов всяческими "плюшками".

Фото объявления на здании медицинского колледжа опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

"Оккупированная Горловка... Наблюдаются "очереди" для получения качественного образования по словам рупоров фейковых "республик", а на самом деле - жесткий недобор и продление сроков. Зато без бинder", – с сарказмом написал Штефан.

Судя по объявлению террористы "ДНР" пытаются привлечь молодежь отсутствием ограничений в возрасте для поступления и бесплатным обучением. Кроме того, они обещают "яркую студенческую жизнь" и даже продлили срок подачи документов до конца сентября.

Фото facebook.com/Shtirlitz69

Пользователи соцсети с иронией отреагировали на инцидент.

"Наверное стоит рискнуть - актуальные специальности и по возрасту подхожу...", - пишет Сергей Чуйко.

"А Муженко уже пошел?", - иронизирует пользователь с ником Украинская хунта намекая на увольнение начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко в запас

Напомним, 1 сентября стало известно, что в зоне ООС на Донбассе украинские военные продвинулись вперед в районе Горловки. Бойцы ВСУ вынудили боевиков бросить свои позиции на передовой и отойти в тыл.

Ранее бойцы полка Азов на Светлодарской дуге в ночь на 29 августа уничтожили четырех боевиков диверсионной группы, еще одного - взяли в плен.

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ДНР Горловка образование Студенты новости Украины
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