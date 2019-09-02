Президент уволил Муженко в запас

2 сентября 2019, 18:53

Экс-военнослужащий имеет право носить форму.

Муженко
Муженко уволен в запас с правом ношения формы / УНИАН

Президент Владимир Зеленский уволил экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко с воинской службы в запас.

"Уволить генерала армии Украины Муженко с воинской службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.

Как известно, Виктор Муженко в 2014 году был назначен начальником Генерального штаба ВСУ. На этой должности он пробыл до мая 2019 года. Затем начальником Генштаба, согласно приказу Зеленского, стал Руслан Хомчак.

Напомним, Муженко заявил, что о время подготовки к параду в 2014 году и его проведения ничего не было известно об окружении под Иловайском.

Ранее в Генштабе озвучили новые данные о погибших в Иловайском котле украинских военных. В сражении за Иловайск в августе 2014-го погибли 220 украинских военных, 40 значатся пропавшими без вести, а 13 военнослужащих по-прежнему находятся в плену у боевиков.

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