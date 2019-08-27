В Генштабе озвучили новые данные о погибших в Иловайском котле украинских военных

Солдаты на траурной церемонии / УНИАН

В сражении за Иловайск в августе 2014-го погибли 220 украинских военных, 40 значатся пропавшими без вести, а 13 военнослужащих по-прежнему находятся в плену у боевиков.

Такие данные были предоставлены Генштабом Вооруженных сил Украины по запросу BBC-Украина. Кроме того, в ведомстве также уточнили потери непосредственно во время выхода по "зеленому" коридору.

"Непосредственно 29 августа 2014 года погибли 129 человек, ранены - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29 августа 2014)", − заявили в Генштабе.

Кроме того, в Генштабе отмечают, что к числу погибших официально добавили количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянию на 16 августа 2019 года.

Напомним, ранее Иван Апаршин, эксперт по вопросам безопасности и обороны в команде Зеленского, анонсировали раскрытие всей правды об Иловайске и Дебальцево.

Позднее сотрудники международной группы Forensic Architecture рассказали о том, что в Иловайском сражении были использованы новейшие на тот момент российские танки.