В штабе Зеленского аносировали раскрытие всей правды об Иловайске и Дебальцево

23 апреля 2019, 16:22

По словам Ивана Апаршина, информация будет опубликована в ближайшее время.

Иван Апаршин
Иван Апаршин / gp.org.ua

В штабе победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского пообещали раскрыть всю правду о событиях, которые происходили в 2014 году во время захвата Крыма,  а также о том, что привело к Дебальцевскому и Иловайскому котлах, в которые попадали ВСУ. 

С таким заявлением выступил эксперт по вопросам безопасности и обороны в команде Зеленского Иван Апаршин

"Правда касательно Иловайска, касательно Дебальцево, о начале войны в 2014 году, о захвате Крыма - будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду", - отметил Апаршин в блоге на одном из украинских сайтов.

Он добавил, что никто не собирается ничего ни от кого прятать.

"И должностные лица, которые принимали решение или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности", - добавил эксперт.

Ранее у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке.

Также Апаршин рассказал о коррупции в ведомстве Степана Полторака.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский аннексия Крыма иловайский котел Дебальцевский котел оккупация Донбасса Украина Иван Апаршин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:27
Нардеп Соболев создает новую партию для победы над топ-коррупцией
17:15
"Время завершить эпоху беззакония": в Раде взялись за отставку Парубия
17:08
Майские праздники 2019: все – от выходных и графиков работы до рецептов шашлыка и маринада Видео
16:50
Филипп Киркоров раскрыл жизненное кредо Аллы Пугачевой Видео
16:25
Порошенко "выливает" Зеленскому за шиворот черпачки коричневой жижи — политтехнолог Видео
16:22
В штабе Зеленского аносировали раскрытие всей правды об Иловайске и Дебальцево
16:05
СМИ рассказали, сколько поправок осталось до голосования в Раде по жесткому языковому закону
15:57
Разгон градусов: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра и на Пасху Видео
15:35
"Кто виноват и что делать": Порошенко экстренно собирает нардепов из БПП - СМИ
15:24
"Волочкова в ужасе": Матильда Шнурова показала идеальный шпагат
15:22
Кравчук пояснил, в чем Зеленский уже умнее Порошенко Видео
14:53
"Фанатам снесет крышу!": появилась реакция первых зрителей фильма Мстители: Финал Видео
14:25
Эксперт спрогнозировала, чем Порошенко займется после провала на выборах 2019 Видео
14:20
Ляшко будет отбирать электорат Тимошенко - эксперт
14:00
Певица МакSим попала в серьезное ДТП, опубликованы фото
13:59
Эксперт рассказал, почему Порошенко не может уйти из политики
13:57
Реванш через год: политтехнолог объяснил, что имел в виду Порошенко
13:35
Королевский ребенок на подходе: мама Меган Маркл срочно прилетела в Лондон
13:17
"Бог да споспешествует": патриарх Кирилл в своем поздравлении Зеленскому заступился за УПЦ МП Видео
13:03
"Надо поддержать": Савченко собралась помогать Зеленскому Видео
12:46
Кравчук дал совет Зеленскому-президенту Видео
12:35
"И не надо раздеваться!": Каменских восхитила сеть красотой в белом наряде
12:29
Дело о национализации ПриватБанка: Судьи потребовали импичмента Порошенко Видео
12:28
Как Порошенко напоследок одержал последнюю победу над Путиным мнение
12:27
В НФ ждут от Зеленского плана на первые сто дней
12:23
Итоги президентских выборов-2019: чат с политологом Виктором Небоженко
12:00
"Коррупция, война, бедность": Кравчук призвал не идеализировать Порошенко Видео
11:56
В сети распространили фейковое заявление Зеленского о роспуске Рады
11:53
Rammstein снял тизер нового альбома в Херсоне Видео
11:51
Рада вышла на финишную прямую в рассмотрении законопроекта о языке - депутат
11:40
Судья киевского Киева подал иск против Порошенко Видео
11:36
Мой главный совет Владимиру Зеленскому мнение
11:28
Сеть растрогал новый трейлер Детектива Пикачу Видео
11:10
"Не убейтесь": Савченко пришла в Раду и столкнулась с журналистами - опубликовано видео Видео
10:59
Мстители: Финал: билеты на фильм побили рекорд по предпродажам Видео
10:52
И тут врет: диетолог рассказал, как на самом деле Гройсману удалось похудеть на 25 кг Видео
10:37
Беларусь остановила поставки топлива в Украину
10:30
Бог любит троицу: Москаль присоединился к губернаторам, подавшим в отставку Видео
10:24
Гройсман решил уйти из партии Порошенко Видео
10:07
Аномальный спрос ПриватБанка на наличку ударил по наличному курсу доллара Видео
10:02
"Нам бы молиться за него, а не мочить": Могилевская встала на защиту Зеленского Видео
10:01
Националисты из Свободы заявили, как отнесутся к президенту Зеленскому
10:00
Больше сдобы: пошаговые рецепты куличей на александрийском тесте Видео
09:43
Экзамен для Зеленского: что покажут первые сто дней его президентства мнение
09:34
"Материальную помощь урежут ": Комаровский рассказал, кем будет работать при Зеленском-президенте Видео
09:26
В США поймали Россию на коварных и опасных провокациях в Черном море
09:07
Вкусная пасха: лучшие простые рецепты пасхи Видео
08:44
Хитрый план: в Госдуме предложили обменять пленных украинских моряков на Порошенко
08:25
Триумф Зеленского: что на самом деле означают 73% мнение
08:15
В ЦИК озвучили, как голосовали на выборах президента солдаты и офицеры ВСУ в зоне ООС Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться