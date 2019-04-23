В штабе Зеленского аносировали раскрытие всей правды об Иловайске и Дебальцево

Иван Апаршин / gp.org.ua

В штабе победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского пообещали раскрыть всю правду о событиях, которые происходили в 2014 году во время захвата Крыма, а также о том, что привело к Дебальцевскому и Иловайскому котлах, в которые попадали ВСУ.

С таким заявлением выступил эксперт по вопросам безопасности и обороны в команде Зеленского Иван Апаршин

"Правда касательно Иловайска, касательно Дебальцево, о начале войны в 2014 году, о захвате Крыма - будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду", - отметил Апаршин в блоге на одном из украинских сайтов.

Он добавил, что никто не собирается ничего ни от кого прятать.

"И должностные лица, которые принимали решение или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности", - добавил эксперт.

Ранее у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке.

Также Апаршин рассказал о коррупции в ведомстве Степана Полторака.