Иловайский ад: Муженко заявил, что варианты были, но случилось, как случилось

28 августа 2019, 12:22

Бывший глава Генштаба утверждает, что стало ясно, что происходит что-то необычное, 24-го числа, после парада, во второй половине дня.

Виктор Муженко
Виктор Муженко раскрыл подноготную трагедии под Иловайском / УНИАН

Во время подготовки к параду в 2014 году и его проведения ничего не было известно об окружении под Иловайском, заявил генерал армии Виктор Муженко, который возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с июля 2014 года по 21 мая 2019 года.

"Сейчас уже есть информация, что 23-24 числа российские подразделения окружали группировку в Иловайске. Кстати, это не только Иловайск, то же было и на Луганском направлении. Но 23-го числа еще не было никакой информации. У нас и у президента стопроцентно не было информации", - сказал Муженко.

Он также отметил, что лично был против проведения этого парада.

"По параду 24 августа 2014 ... Я был против проведения этого парада, но когда началась подготовка и уже за несколько дней до 24 августа президент Порошенко спросил меня, стоит ли проводить парад, то я сказал, что если уже провели подготовку, то надо проводить парад. Потому что это демонстрация нашей готовности к сопротивлению", - подчеркнул Муженко.

Бывший глава Генштаба утверждает, что стало ясно, что происходит что-то необычное, 24-го числа, после парада, во второй половине дня, когда ему доложил полковник Ромигайло о том, что он видел лично колонну, которая прошла мимо без опознавательных знаков.

"Я спросил, это были регулярные войска, а он говорит, что по признакам вроде регулярные, но знаков распознавания не было, и они шли под флагами "ДНР", - объяснил Муженко.

По его словам, были приняты все возможные меры для сохранения жизни украинских военных.

 "Как я уже говорил, один из вариантов был остаться в Иловайске. Другой вариант... выйти на север через Харцызск - подняться вверх для соединения с одним из подразделений 25-й бригады. Это тоже был вариант выхода из ситуации. Я считаю, что этот вариант был бы с минимальными потерями. Еще один вариант был - выход на широком фронте в район Мариуполя на юг. Но случилось - как случилось", - высказался Муженко.

Было принято решение выхода по тем маршрутам, которые были согласованы с россиянами как маршруты выхода под соответствующие гарантии, под "зеленый" коридор", отметил Муженко.

"Относительно "зеленого" коридора, то с инициативой выступил президент России Владимир Путин, он сказал, что россияне готовы предоставить "зеленый" коридор. И поэтому, "основная вина на россиянах, которые не выполнили договоренностей, отказавших в гарантиях и нарушивших все международные нормы. Это преступление Российской Федерации", - настаивает Муженко.

Что касается принятия решений украинским командованием, то была ошибка в том, что думали, что не будет расстрела, надеялись, что Россия эту гарантию не нарушит, считает Муженко, передает  Радио Свобода.

Читайте такжеВ Иловайском сражении воевали российские танки – международные расследователиНапомним, ранее в Генштабе озвучили новые данные о погибших в Иловайском котле украинских военных. В сражении за Иловайск в августе 2014-го погибли 220 украинских военных, 40 значатся пропавшими без вести, а 13 военнослужащих по-прежнему находятся в плену у боевиков. 

"Непосредственно 29 августа 2014 года погибли 129 человек, ранены - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29 августа 2014)", − заявили в Генштабе.

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