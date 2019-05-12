Глава Генштаба Муженко пожаловался на взлом своей страницы в Facebook

Виктор Муженко / УНИАН

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о том, что его страница в соцсети Facebook подверглась взлому.

Такая информация содержится в обнародованном им заявлении.

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал Муженко.

Глава Генштаба также подчеркнул, что "военнослужащие не вмешиваются в политические процессы в стране".

"Гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - подытожил он.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, когда в Кремле решатся на полномасштабную войну с Украиной. Кроме того, Виктор Муженко подсчитал российские танки и российских солдат на Донбассе.