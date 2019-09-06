В Украине запретили популярное обезболивающее Нимесил

Препарат Нимесил запретили в Украине / poradumo.com.ua

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии препарата Нимесил, который применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

Нимесил запретили в гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства Laboratori Guidotti S.p.A, Италия. Причиной запрета стал тот факт, что серия 92176 маркирована на польском языке и официально не ввозилась на территорию Украины.

Нимесил – это нестероидный противовоспалительный препарат из разряда сульфонамидов. Применяется как эффективное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство, действия которого направлены на удержание фермента циклооксигеназы, который отвечает за образование простагландинов.

Нимесил применяют при острой боли при бурситах и тендинитах; лечении болевого синдрома при артрите; гинекологических и оториноларингологических заболеваниях; в послеоперационный период; при травматических повреждениях; сильной зубной боли.

Напомним, Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу, хранение и реализацию препарата Гидроксипрогестерона капронат. Его назначают при угрозе выкидыша, а также аменорее и дисфункциональных маточных кровотечениях.