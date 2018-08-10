В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата

В Украине установлен запрет на некоторые лекарства

Решением Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установлен запрета на лекарства, которые не соответствуют законодательству.

При этом под постоянный запрет попал препарат "Структум" (Structum 500 mg, 60 kapsulek) серия G02010 компании "Pierre Fabre Medicament", Francja, говорится в распоряжении ведомства, размещенном на сайте Гослекслужбы.

Препарат, применяемый при лечении остеоартроза и межпозвонковых остеохондрозов, был ввезен на территорию Украины с нарушением требований законодательства – лекарство ввезено без перевода с иностранного языка (польского).

Кроме того, на территории страны запрещено реализовывать, применять и хранить раствор для инъекций "ГЕПАРИН-Индар" Серия АВ 178-1/1, 5000 МЕ/мл, по 5 мл (25000 МЕ) во флаконе; по 1 или по 5, или по 100 флаконов в пачке, ООО "Юрия-Фарм", Украина, который попал под постоянный запрет на основании несоответствия образцов серии 131216А.

Отметим, что раствор используют для профилактики и лечения тромбоэмболических заболеваний и их осложнений, при операциях на сердце и сосудах, прямом переливании крови, диализе и др.

Напомним, решением Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запрещен анестетик "Артифрин Здоровье Форте".

Ранее в Украине запретили еще одно популярное лекарственное средство.