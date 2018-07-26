Антисептик оказался фальсификатом: в Украине запретили популярное лекарственное средство

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла решение о запрете в стране "Этанола 70" - раствора для наружного применения 70% по 100 мг во флаконе серии 010317.

Причиной запрета послужило выявление фальсификации препарата, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства Этанол 70, раствор для наружного применения 70% по 100 мл во флаконах, серии 010317, с маркировкой производителя ЧП "Килафф", Украина, который реализуется с сертификатом качества, имеет признаки фальсификации: в фальсифицированном сертификате качества производителя указан размер серии – 407123 флаконов (вместе с тем, в реализации находится и оригинальный сертификат качества производителя, в котором указан размер серии – 7123 флаконов)", — сказано в распоряжении за подписью и. о. главы ведомства Владислава Целины.

При этом документом всем аптекам предписано осуществить изъятие из обращения указанного препарата.

Напомним, ранее в Украине запретили применение и реализацию двух лекарственных средств для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.

Кроме того, после смерти пациента в Украине запретили аспирин. Лекарство признано потенциально опасным.

Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.