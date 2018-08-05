В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик

В Украине запретили анестетик "Артифрин Здоровье Форте"

Решением Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запрещен анестетик "Артифрин Здоровье Форте".

Препарат запрещен в связи с летальным случаем, говорится в соответствующем распоряжении, размещенном на сайте ведомства.

При этом запрет касается раствора для инъекций по 1,7 мл в капсулах № 10 и № 50.

Кроме того, все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до нового распоряжения.

Напомним, ранее в Украине запретили популярное лекарственное средство.