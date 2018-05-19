В Украине запретили популярное лекарство для беременных

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу, хранение и реализацию препарата "Гидроксипрогестерона капронат". Его назначают при угрозе выкидыша, а также аменорее и дисфункциональных маточных кровотечениях.

Под запрет попал "Гидроксипрогестерона капронат" (серия 18417, порошок (субстанция) в пакетах двойных полиэтиленовых для производства стерильных лекарственных форм, производства Стероид C.п.А., Италiя.).

Ведомство уточнило, что решение принято после того, как ПАО "Фармак" установило факт несоответствия препарата по показателю "Сопутствующие примеси – Любая неспецифицированная примесь". Как оказалось, результат был завышен.

В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата, немедленно проверить наличие запрещенной его формы и изъять ее из оборота. Лекарство должно быть возвращено поставщику (производителю) или уничтожено.

Ранее в Украине запретили препарат от отравлений "Энтеросгель". Запрет носит временный характер.

Напомним, после смерти пациента в Украине запретили аспирин. Лекарство признано потенциально опасным.

Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.

Как сообщалось, в Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой". Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский ставит всем в пример медицину еще царской России.

Стоит напомнить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам ратует за народные средства вместо "буржуйских" западных лекарств. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. "А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте", — призвал он в эфире одного из каналов.